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Фиорентина - Базель 1:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 11.05.2023

Итальянский клуб сенсационно проиграл в домашнем поединке еврокубкового турнира.
Сегодня, 08:29
Фиорентина - Базель / Getty Images
Фиорентина - Базель / Getty Images

В четверг, 11 мая, Фиорентина на своем поле принимала Базель в рамках первой полуфинальной игры Лиги конференций.

Итальянский клуб был значительным фаворитом встречи, что было подтверждено на 25-й минуте. Кабрал отметился взятием ворот, пробив голкипера Базеля.

Швейцарцы старались отыграться, что долго не выходило. Однако на 71-й минуте Диуф восстановил ничейный результат, реализовав момент.

Уже в компенсированное время Базель во второй раз забил, что позволило добыть сенсационную победу. Автором гола стал Амдуни.

Видео голов и обзор матча Фиорентина - Базель:

Фиорентина - Базель 1:2
Голы: Кабрал, 25 - Диуф, 71, Амдуни, 90+2

Фиорентина: Террачано - Додо, Мартинес, Раньери, Бираги - Бонавентура (Барак 86), Амрабат (Кастровилли 73), Мандрагора - Иконе (Куаме 81), Кабрал (Йович 81), Гонсалес (Брекало 73)

Базель: Хиц - Ланг, Адамс, Пельмар - Ндойе, Диуф, Джака, Бургер (Малес 86), Калифиори (Миллар 63) - Огюстен (Зечири 77), Амдуни

Источник: MEGOGO


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