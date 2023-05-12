Фиорентина - Базель 1:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 11.05.2023

В четверг, 11 мая, Фиорентина на своем поле принимала Базель в рамках первой полуфинальной игры Лиги конференций.

Итальянский клуб был значительным фаворитом встречи, что было подтверждено на 25-й минуте. Кабрал отметился взятием ворот, пробив голкипера Базеля.

Швейцарцы старались отыграться, что долго не выходило. Однако на 71-й минуте Диуф восстановил ничейный результат, реализовав момент.

Уже в компенсированное время Базель во второй раз забил, что позволило добыть сенсационную победу. Автором гола стал Амдуни.

Видео голов и обзор матча Фиорентина - Базель:

Фиорентина - Базель 1:2

Голы: Кабрал, 25 - Диуф, 71, Амдуни, 90+2

Фиорентина: Террачано - Додо, Мартинес, Раньери, Бираги - Бонавентура (Барак 86), Амрабат (Кастровилли 73), Мандрагора - Иконе (Куаме 81), Кабрал (Йович 81), Гонсалес (Брекало 73)

Базель: Хиц - Ланг, Адамс, Пельмар - Ндойе, Диуф, Джака, Бургер (Малес 86), Калифиори (Миллар 63) - Огюстен (Зечири 77), Амдуни

Источник: MEGOGO