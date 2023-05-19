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Базель - Фиорентина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 18.05.2023

Итальянский клуб отыгрался разницу и пробился в финал турнира.
Сегодня, 08:00

В рамках ответного поединка 1/2 финала Лиги конференций Базель принимал Фиорентину. 

В средине первого тайма Гонсалес вывел свою команду вперед, реализовав момент.

Швейцарский коллектив, который переиграл соперника на выезде, не отсиживался в обороне и поразил ворота соперника на старте второго тайма. Амдуни точно пробил.

Уже через несколько минут форвард "фиалок" Гонсалес сделал дубль, благодаря чему игра перешла в овертайм.

В концовке дополнительного времени Фиорентина все-таки вырвала победу, а победный гол забил Барак.

Видео голов и обзор матча Базель - Фиорентина:

Базель - Фиорентина 1:3
Голы: Амдуни, 55 - Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9

Базель: Хитц - Ланг, Адамс, Пельмар - Калафьори, Джака (Фрай, 88), Бургер (Малес, 105), Ндойе - Диуф, Огюстен (Зекири, 81), Амдуни.

Фиорентина: Терраччано - Додо, Игор Жулио (Раньери, 55), Миленкович, Бираги - Бонавентура (Барак, 105), Амрабат, Кастровилли (Мандрагора, 120+2) - Брекало (Иконе, 46), Гонсалес, Артур (Йович, 90).

Предупреждения: Бюргер, 89 - Игор, 35, Раньери,, 59, Гонсалес, 90, Иконе, 96, Бонавентура, 104, Барак, 120+9


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