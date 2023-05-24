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Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги конференций 07.06.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Фиорентиной и Вест Хэмом в финале Лиги конференций.
Сегодня, 13:15
Фиорентина - Вест Хэм / Getty Images
Фиорентина - Вест Хэм / Getty Images

В среду, 7 июня, итальянская Фиорентина сыграет с английским Вест Хэмом в рамках финала Лиги конференций.

Команды близки к тому, чтобы заполучить долгожданный трофей, а также право сыграть в еврокубке в следующем сезоне.

Финальный матч турнира будет сыгран на стадионе Фортуна Арена в Праге (Чехия). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина - Вест Хэм

Трансляция поединка финала Лиги конференций между Фиорентиной и Вест Хэмом будет доступна в этой новости 7 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф со стыкового раунда, где обыграл Брагу (7:2). Затем "фиалки" прошли Сивасспор (5:1), Лех (6:4) и Базель (4:3).

"Молотобойцы" начали путь в плей-офф с 1/8 финала, где оказались сильнее АЕК Ларнаки (6:0), Гента (5:2) и АЗ (3:1).

В своей истории Фиорентина и Вест Хэм ранее никогда не играли. Команды впервые сыграют между собой и сразу в финале еврокубкового турнира.


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