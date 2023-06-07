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Фиорентина - Вест Хэм: Зума и Йович выйдут на поле с первых минут

Команды поборются за еврокубковый трофей.
Вчера, 21:25
Getty Images
Getty Images

В среду, 7 июня, состоится финал Лиги конференций, в котором сыграют Фиорентина (Италия) и Вест Хэм (Англия).

В преддверии стартового свистка главные тренеры огласили составы.

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Фиорентина: Терраччано - Додо, Миленкович, Раньери, Бираги - Амрабат, Бонавентура, Мандрагора - Гонсалес, Йович, Куаме.

Запасные: Черофолини, Сапонара, Артур Кабрал, Иконе, Терзич, Венути, Куарта, Дункан, Бьянко, Барак, Брекало, Игор.

Вест Хэм: Ареола - Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон - Соучек, Пакета, Райс - Боуэн, Антонио, Бенрахма.

Запасные: Фабиански, Джонсон, Крессвелл, Форнальс, Лансини, Даунс, Корне, Ингз, Огбонна, Керер, Поттс, Мубама.

Напомним, на ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.


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Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги конференций

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