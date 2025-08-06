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Футбол

Смоляков ассистом помог Лос-Анджелесу обыграть Тигрес

Украинец внес свой вклад в триумф в матче Кубка Лиг.
Сегодня, 09:57       Автор: Василий Медвидь

В рамках Кубка Лиг Лос-Анджелес встретился с Тигрес.

«Черно-золотые» триумфировали со счетом 2:1. К этой победе приложил руку Артем Смоляков.

Украинский защитник отметился результативной передачей на Давида Мартинеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Лос-Анджелес побьет трансферный рекорд МЛС.

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