Чемпионат мира-2023 (женщины): расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей женского чемпионата мира по футболу.

В четверг, 20 июля, стартует женский чемпионат мира по футболу, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Участие в соревновании примут 32 национальных сборных. Команды распределены на восемь групп по 4 участника. Две лучшие команды квартета пройдут в плей-офф.

Чемпионат мира (женщины)

Турнирная сетка и расписание матчей

Первый тур

Четверг, 20 июля

10:00, Новая Зеландия - Норвегия

13:00, Австралия - Ирландия

Пятница, 21 июля

05:30, Нигерия - Канада

08:00, Филиппины - Швейцария

10:30, Испания - Коста-Рика

Суббота, 22 июля

04:00, США - Вьетнам

10:00, Замбия - Япония

12:30, Англия - Гаити

15:00, Дания - Китай

Воскресенье, 23 июля

08:00, Швеция - ЮАР

10:30, Нидерланды - Португалия

13:00, Франция - Ямайка

Понедельник, 24 июля

09:00, Италия - Аргентина

11:30, Германия - Марокко

14:00, Бразилия - Панама

Вторник, 25 июля

05:00, Колумбия - Южная Корея

Второй тур

Вторник, 25 июля

08:30, Новая Зеландия - Филиппины

11:00, Швейцария - Норвегия

Среда, 26 июля

08:00, Япония - Коста-Рика

10:30, Испания - Замбия

15:00, Канада - Ирландия

Четверг, 27 июля

04:00, США - Нидерланды

10:30, Португалия - Вьетнам

13:00, Австралия - Нигерия

Пятница, 28 июля

03:00, Аргентина - ЮАР

11:30, Англия - Дания

14:00, Китай - Гаити

Суббота, 29 июля

10:30, Швеция - Италия

13:00, Франция - Бразилия

15:30, Панама - Ямайка

Воскресенье, 30 июля

07:30, Южная Корея - Марокко

12:30, Германия - Колумбия

Третий тур

Воскресенье, 30 июля

10:00, Норвегия - Филиппины

10:00, Швейцария - Новая Зеландия

Понедельник, 31 июля

10:00, Коста-Рика - Замбия

10:00, Япония - Испания

13:00, Ирландия - Нигерия

13:00, Канада - Австралия

Вторник, 1 августа

10:00, Вьетнам - Нидерланды

10:00, Португалия - США

14:00, Гаити - Дания

14:00, Китай - Англия

Среда, 2 августа

10:00, Аргентина - Швеция

10:00, ЮАР - Италия

13:00, Панама - Франция

13:00, Ямайка - Бразилия

Четверг, 3 августа