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Чемпионат мира-2023 (женщины): расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей женского чемпионата мира по футболу.
Сегодня, 13:30
Женский чемпионат мира-2023 / Getty Images
Женский чемпионат мира-2023 / Getty Images

В четверг, 20 июля, стартует женский чемпионат мира по футболу, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Участие в соревновании примут 32 национальных сборных. Команды распределены на восемь групп по 4 участника. Две лучшие команды квартета пройдут в плей-офф.

Чемпионат мира (женщины)
Турнирная сетка и расписание матчей

Первый тур

Четверг, 20 июля

  • 10:00, Новая Зеландия - Норвегия
  • 13:00, Австралия - Ирландия

Пятница, 21 июля

  • 05:30, Нигерия - Канада
  • 08:00, Филиппины - Швейцария
  • 10:30, Испания - Коста-Рика

Суббота, 22 июля

  • 04:00, США - Вьетнам
  • 10:00, Замбия - Япония
  • 12:30, Англия - Гаити
  • 15:00, Дания - Китай

Воскресенье, 23 июля

  • 08:00, Швеция - ЮАР
  • 10:30, Нидерланды - Португалия
  • 13:00, Франция - Ямайка

Понедельник, 24 июля

  • 09:00, Италия - Аргентина
  • 11:30, Германия - Марокко
  • 14:00, Бразилия - Панама

Вторник, 25 июля

  • 05:00, Колумбия - Южная Корея

Второй тур

Вторник, 25 июля

  • 08:30, Новая Зеландия - Филиппины
  • 11:00, Швейцария - Норвегия

Среда, 26 июля

  • 08:00, Япония - Коста-Рика
  • 10:30, Испания - Замбия
  • 15:00, Канада - Ирландия

Четверг, 27 июля

  • 04:00, США - Нидерланды
  • 10:30, Португалия - Вьетнам
  • 13:00, Австралия - Нигерия

Пятница, 28 июля

  • 03:00, Аргентина - ЮАР
  • 11:30, Англия - Дания
  • 14:00, Китай - Гаити

Суббота, 29 июля

  • 10:30, Швеция - Италия
  • 13:00, Франция - Бразилия
  • 15:30, Панама - Ямайка

Воскресенье, 30 июля

  • 07:30, Южная Корея - Марокко
  • 12:30, Германия - Колумбия

Третий тур

Воскресенье, 30 июля

  • 10:00, Норвегия - Филиппины
  • 10:00, Швейцария - Новая Зеландия

Понедельник, 31 июля

  • 10:00, Коста-Рика - Замбия
  • 10:00, Япония - Испания
  • 13:00, Ирландия - Нигерия
  • 13:00, Канада - Австралия

Вторник, 1 августа

  • 10:00, Вьетнам - Нидерланды
  • 10:00, Португалия - США
  • 14:00, Гаити - Дания
  • 14:00, Китай - Англия

Среда, 2 августа

  • 10:00, Аргентина - Швеция
  • 10:00, ЮАР - Италия
  • 13:00, Панама - Франция
  • 13:00, Ямайка - Бразилия

Четверг, 3 августа

  • 13:00, Марокко - Колумбия
  • 13:00, Южная Корея - Германия

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