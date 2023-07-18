Чемпионат мира-2023 (женщины): расписание, результаты и формат турнира
ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей женского чемпионата мира по футболу.
В четверг, 20 июля, стартует женский чемпионат мира по футболу, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии.
Участие в соревновании примут 32 национальных сборных. Команды распределены на восемь групп по 4 участника. Две лучшие команды квартета пройдут в плей-офф.
Чемпионат мира (женщины)
Турнирная сетка и расписание матчей
Первый тур
Четверг, 20 июля
- 10:00, Новая Зеландия - Норвегия
- 13:00, Австралия - Ирландия
Пятница, 21 июля
- 05:30, Нигерия - Канада
- 08:00, Филиппины - Швейцария
- 10:30, Испания - Коста-Рика
Суббота, 22 июля
- 04:00, США - Вьетнам
- 10:00, Замбия - Япония
- 12:30, Англия - Гаити
- 15:00, Дания - Китай
Воскресенье, 23 июля
- 08:00, Швеция - ЮАР
- 10:30, Нидерланды - Португалия
- 13:00, Франция - Ямайка
Понедельник, 24 июля
- 09:00, Италия - Аргентина
- 11:30, Германия - Марокко
- 14:00, Бразилия - Панама
Вторник, 25 июля
- 05:00, Колумбия - Южная Корея
Второй тур
Вторник, 25 июля
- 08:30, Новая Зеландия - Филиппины
- 11:00, Швейцария - Норвегия
Среда, 26 июля
- 08:00, Япония - Коста-Рика
- 10:30, Испания - Замбия
- 15:00, Канада - Ирландия
Четверг, 27 июля
- 04:00, США - Нидерланды
- 10:30, Португалия - Вьетнам
- 13:00, Австралия - Нигерия
Пятница, 28 июля
- 03:00, Аргентина - ЮАР
- 11:30, Англия - Дания
- 14:00, Китай - Гаити
Суббота, 29 июля
- 10:30, Швеция - Италия
- 13:00, Франция - Бразилия
- 15:30, Панама - Ямайка
Воскресенье, 30 июля
- 07:30, Южная Корея - Марокко
- 12:30, Германия - Колумбия
Третий тур
Воскресенье, 30 июля
- 10:00, Норвегия - Филиппины
- 10:00, Швейцария - Новая Зеландия
Понедельник, 31 июля
- 10:00, Коста-Рика - Замбия
- 10:00, Япония - Испания
- 13:00, Ирландия - Нигерия
- 13:00, Канада - Австралия
Вторник, 1 августа
- 10:00, Вьетнам - Нидерланды
- 10:00, Португалия - США
- 14:00, Гаити - Дания
- 14:00, Китай - Англия
Среда, 2 августа
- 10:00, Аргентина - Швеция
- 10:00, ЮАР - Италия
- 13:00, Панама - Франция
- 13:00, Ямайка - Бразилия
Четверг, 3 августа
- 13:00, Марокко - Колумбия
- 13:00, Южная Корея - Германия