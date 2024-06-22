В возрасте 101 года умерла мать Пеле

Последние пять лет Селесте Арантис провела в вегетативном состоянии.

В Бразилии ушла из жизни Селесте Арантис - мать легендарного Пеле, пишет AP.

Последние несколько лет женщина провела в вегетативном состоянии, и даже не знала о смерти своего сына в декабре 2022 года.

Восемь дней назад ее доставили в местную больницу, где она и скончалась. Причину смерти Арантис не называют.

"Сегодняшние чувства смешанные. Мы глубоко оплакиваем уход Селестиньи, как ласково называл ее сын. В то же время мы бесконечно благодарны за ее существование. Донья Селеста — королева-мать, и мы навсегда запомним ее с любовью в наших сердцах и памяти", - заявили в Фонде Пеле.

Также свои соболезнования по поводу смерти "матери нашего вечного короля" принесли и в Сантосе, где Пеле отыграл большую часть своей карьеры.

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