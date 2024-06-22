iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В возрасте 101 года умерла мать Пеле

Последние пять лет Селесте Арантис провела в вегетативном состоянии.
Сегодня, 00:35
Пеле с матерью / Getty Images
Пеле с матерью / Getty Images

В Бразилии ушла из жизни Селесте Арантис - мать легендарного Пеле, пишет AP.

Последние несколько лет женщина провела в вегетативном состоянии, и даже не знала о смерти своего сына в декабре 2022 года.

Восемь дней назад ее доставили в местную больницу, где она и скончалась. Причину смерти Арантис не называют.

"Сегодняшние чувства смешанные. Мы глубоко оплакиваем уход Селестиньи, как ласково называл ее сын. В то же время мы бесконечно благодарны за ее существование. Донья Селеста — королева-мать, и мы навсегда запомним ее с любовью в наших сердцах и памяти", - заявили в Фонде Пеле.

Также свои соболезнования по поводу смерти "матери нашего вечного короля" принесли и в Сантосе, где Пеле отыграл большую часть своей карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена
Известная пиццерия высмеяла Саутгейта после ничьей с Данией Известная пиццерия высмеяла Саутгейта после ничьей с Данией
Польша – первая команда, вылетевшая из Евро-2024 Польша – первая команда, вылетевшая из Евро-2024
Евро-2024: Украина обыграла Словакию, Польша уступила Австрии, Франция и Нидерланды голов не забивали Евро-2024: Украина обыграла Словакию, Польша уступила Австрии, Франция и Нидерланды голов не забивали
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена
Евро-202400:47
Известная пиццерия высмеяла Саутгейта после ничьей с Данией
Другие страны00:35
В возрасте 101 года умерла мать Пеле
Евро-202400:07
Польша – первая команда, вылетевшая из Евро-2024
Евро-202400:05
Евро-2024: Украина обыграла Словакию, Польша уступила Австрии, Франция и Нидерланды голов не забивали
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Нидерланды и Франция оформили первую нулевую ничью на Евро-2024
Формула 123:40
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 123:20
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
НБА23:00
Генменеджер Далласа: Дончич - воин, без него команда не оказалась бы в Финале НБА
Евро-202422:35
"Верить друг в друга": Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK