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Футбол

Экс-защитник Реала и Манчестер Сити вернулся на родину

Данило сегодня должен подписать контракт с Фламенго.
Сегодня, 11:59
Данило / Getty Images
Данило / Getty Images

Защитник Ювентуса Данило сегодня станет игроком Фламенго.

Итальянский клуб объявил о немедленном прекращении контракта с 33-летним футболистом.

И уже сегодня Данило должен официально подписать контракт с Фламенго в статусе свободного агента.

Напомним, что ранее бразилец также защищал цвета Манчестер Сити и Реала, выигрывал Лигу чемпионов, чемпионаты Англии, Италии и Испании.

Ранее также Гвардиола поддержал своего нового защитника.

 

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