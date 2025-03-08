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Ингулец - Рух: обзор матча и исход поединка 08.03.2025

Львовский коллектив одержал первую победу после зимней паузы.
Сегодня, 17:37
Ингулец – Рух / УПЛ
Ингулец – Рух / УПЛ

На стартовом отрезке львовяне выглядели острее. После углового гостей Паламарчук справился с ударом Горина и добиванием Слюбыка. А затем Рябов с отскока отправил мяч выше ворот.

Петровцы ответили в начале второй половины. Это Могильный накрутил нескольких оппонентов на подступах к штрафной, но пробил неточно. В середине тайма новые моменты упустил Рух: Притула не переиграл голкипера после заброса с глубины, а Климчук не смог акцентированно пробить после передачи Алмазбекова.

На последних минутах "желто-черные" пытались устроить финальный штурм. Ингулец же всячески затягивал время, вплоть до удаления Волохатого за второй "горчичник". А фактически в последней атаке Рух добился своего - Притула сыграл с подбора после опрометчивого выхода на мяч Паламарчука.

Победа вывела львовян на 8-е место в турнирной таблице (26 очков). Тем временем Ингулец остался последним. У подопечных Василия Кобина в активе 12 пунктов.

Статистика матча Ингулец – Рух 20-го тура чемпионата Украины

Ингулец – Рух – 0:1
Гол: Притула, 90+8

Удары: 2 - 11
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 1 - 4
Фолы: 12 - 7

Ингулец: Паламарчук – Бенедюк (Дубилей, 35, Жовтенко, 76), Дыхтярук, Малыш, Катрич – Волохатый, Гаджук, Пятов (Лосенко, 76) – Пушкарев (Фарасеенко, 59), Кисленко, Могильный (0)

Рух: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Роман, Рябов, Горин (Притула, 63), Ременяк (Китела, 63) – Карабин (Алмазбеков, 75), Фаал (Климчук, 46), Пастух (Подгурский, 82)

Предупреждения: Бенедюк, Волохатый, Катрич – Климчук

Удаление: Волохатый, 90+7 (И, вторая желтая карточка)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Ингулец рух львов

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