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Динамо - Заря: обзор матча и результат поединка 11.03.2025

Столичный гранд потерял важные очки в чемпионской гонке.
Сегодня, 17:29
Динамо / ФК Динамо Киев
Динамо / ФК Динамо Киев

Долго команды не запрягали и оформили три мяча в первые 10 минут. Открыли счет луганчане – Будкивский из центра штрафной замкнул прострел Жуниньо. "Бело-синие" ответили голом Ваната, который с острого угла отправил мяч в дальний.

Впрочем, Заря вскоре снова оказалась впереди. Это Джордан головой замкнул навес Вантуха с углового. Затем Будкивский отправил мяч над воротами. Только перед перерывом Шапаренко и Ярмоленко размяли Сапутина со средней дистанции.

Во второй половине Динамо действовало острее. В частности, моменты упустили Вивчаренко, Бражко, Буяльский. В конце концов, на 71-й минуте сравнял счет юный Пономаренко, сыграв на опережение после навеса Кабаева. Больше соперники не забивали.

Результативная ничья позволит конкурентам сократить отставание от Динамо наверху турнирной таблицы. Киевляне набрали 51 очко. Тем временем Заря поднялась на 6-е место (29 пунктов).

Статистика матча Динамо – Заря 21-го тура чемпионата Украины

Динамо – Заря – 2:2
Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будкивский, 2, Джордан, 9

Удары: 24 - 12
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 8 - 4
Фолы: 12 - 11

Динамо: Нещерет – Караваев (Дубинчак, 71), Попов, Михавко, Вивчаренко – Буяльский, Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 86) – Ярмоленко (Кабаев, 46), Ванат, Брагару (Пономаренко, 46)

Заря: Сапутин – Тронтель, Эскинья, Джордан, Башич, Жуниньо (Кораблин, 90+3) – Мичин, Дришлюк – Билоцерковец, Будкивский, Вантух (Кирюханцев, 88)

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