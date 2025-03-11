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Верес - Полесье: Обзор и видео голов матча чемпионата Украины 11.03.2025

Вашему вниманию лучшие моменты матча между ровенчанами и житомирянами.
Сегодня, 21:10
Верес - Полесье / УПЛ
Верес - Полесье / УПЛ

В рамках 21-го тура УПЛ Верес принял на своем поле Полесье.

Еще в первом тайме ровенчане дважды огорчили своих гостей благодаря дублю Руслана Степанюка. Между этими мячами успел отличиться также игрок житомирян Факундо Батиста.

Во второй половине встречи забивали уже только хозяева. Авторами мячей стали Виталий Дахновский, Николай Гайдучик и Евгений Шевченко.

Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Верес - Полесье

Верес - Полесье 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 - Батиста, 33

Верес: Кожухарь - Куция (Протасевич, 90), Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, Харатин - Луан (Шарай, 59), Дахновский (Смеян, 77) - Степанюк (Клец, 77), Гайдучик (Годя, 77).

Полесье: Волынец - Майсурадзе (Тейлор, 69), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Битон (Таллес, 58), Бабенко (Гонсалвеш, 83), Андриевский (Йосефи, 69) - Гуцуляк, Батиста, Крушинский (Назаренко, 58).

Предупреждения: Гончаренко - Йосефи

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес Полесье

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