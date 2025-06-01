Металлист 1925 второй раз переиграл Левый Берег и вернулся в УПЛ

Киевский коллектив задержался в элитном дивизионе только на сезон.

Обе команды приступили к осторожности. Харьковчане и столичные "аисты" несколько раз перехватывали инициативу. Однако до перерыва фактически обошлось без действительно опасных моментов.

Во втором тайме появились возможности забить. Вот Синица в атаке Левого Берега с разворота попал во вратаря, а Мба в ответной атаке с рикошетом отправил мяч рядом со штангой. Впоследствии Рашица из центра штрафной пробил мимо.

В финальные полчаса Металлист 1925 выглядел острее. Механив парировал удар Гаджиева, Рашица не обыграл кипера с близкого расстояния, а Калитвинцев не смог пробить вратаря "аистов" со штрафного. Бугай же попал в штангу.

В конце концов, Калитвинцев на первой добавленной головой замкнул навес Рашицы. Металлист 1925 возвращается в Премьер-лигу. В свою очередь Левый Берег начнет следующий сезон в Первой лиге.

Статистика матча Металлист 1925 – Левый Берег за место в Премьер-лиге

Металлист 1925 – Левый Берег – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Калитвинцев, 90+1

Металлист 1925: Варакута – Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец – Юрченко (Калитвинцев, 62), Мафвента, Литвиненко (Имереков, 90+3) – Ари (Гаджиев, 61), Мба (Бугай, 78), Рашица

Левый Берег: Механив – Соколов, Якымив, Самар, Шаповал – Дедух, Приходько (Галас, 72) – Войцеховский (М. Когут, 59), Шастал (Кобзарь, 59), Синица (Гереш, 86) – Сухоручко (И. Когут, 86)

Предупреждение: Якымив

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