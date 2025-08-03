Президент новичка УПЛ заявил о намерении сыграть за команду в этом сезоне

Президент Кудривки, которая дебютирует в УПЛ сезона-2025/26, Роман Солодаренко рассказал о намерениях сыграть в элите украинского футбола.

По словам функционера и футболиста, он находится в отличной форме и точно выйдет на поле, хотя бы в одном матче.

"Есть ли у меня амбиции сыграть в УПЛ? Конечно.

Вы же видите по мне, я держу себя в форме. Я сегодня 1,90 см ростом и 88 кг на весах, поэтому, конечно, сейчас не хватает времени для полноценных тренировок с командой, но я точно найду его и точно дебютирую в высшей лиге. И очень надеюсь помочь своей команде", - сказал президент клуба.

Отметим, что уже через несколько минут Кудривка сыграет с Александрией в первом туре. Солодаренко находится в заявке на поединок.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!