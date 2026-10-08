УПЛ-2026/27, анонс 8-го тура: Динамо примет Карпаты, Буковина попробует снова одолеть гранда

После международной паузы на матчи национальных сборных Украинская Премьер-лига полноценно возвращается в нашу жизнь.

Да, во время перерыва состоялся один перенесенный матч УПЛ, но теперь за уикенд нас, надеемся, ожидает полноценный тур.

Представляем превью поединков чемпионата Украины.

Верес – Шахтер

9 октября | 15:30 | Авангард, Ровно

Ровенский Верес в нынешнем сезоне показывает очень неплохую игру, хотя иногда это и не гарантирует команде побед или даже набранных очков.

Раздобыть баллы в своем следующем поединке будет очень сложно, ведь в гости в Ровно приедет сам донецкий Шахтер.

Детальный анонс этого поединка читайте на нашем сайте позже.

В линии BETKING коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.87, а на тотал меньше 2.5 — 1.92.

Черноморец – Харьков

10 октября | 13:00 | Черноморец, Одесса

В Харькове во время международной паузы радовались новому дебютанту сборной Украины: Илья Грушский провел свои первые матчи за национальную команду. Теперь же ФК Харьков возвращается на футбольные поля матчем против одесского Черноморца.

Харьковчане начали сезон с самых неудачных результатов — поражений от Полесья и Шахтера. Но после этих матчей против достаточно сильных соперников они выдали шикарный отрезок, в котором только в чемпионате Украины в трех матчах забили 10 голов и одержали три победы. Сейчас команда входит в топ-5, отставая от киевского Динамо на одно очко.

Что касается Черноморца, то одесский коллектив пока провел шесть матчей и одержал лишь одну победу. В последних трех поединках перед международным перерывом одесситы набрали два очка. Конечно, в матче против Харькова снова набрать хотя бы один балл будет для них большой удачей, ведь харьковчане на бумаге выглядят явным фаворитом этой встречи.

Букмекеры BETKING предлагают 2.25 на то, что обе команды забьют, а коэффициент на вариант "обе не забьют" составляет 1.62.

Колос – Эпицентр

10 октября | 13:00 | Колос, Коваливка

Колос нынешний чемпионат начал не просто не лучшим образом, а, откровенно говоря, плохо. Три поражения в первых пяти поединках и место в зоне вылета — далеко не тот результат, на который рассчитывали в Коваливке. Только в последнем матче перед международным перерывом команда смогла победить, одолев Кудровку — худшую команду чемпионата.

В отчетном матче эксперты считают Колос фаворитом против Эпицентра, который, наоборот, довольно классно начал сезон, но последние два матча проиграл. Если поражение от Динамо воспринималось как закономерное, то домашняя неудача против Левого Берега уже несколько разочаровала как болельщиков, так и саму команду.

На сайте BETKING коэффициент на победу Колоса составляет 2.42. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.14, а на победу Эпицентра — также 3.14.

Оболонь – Кривбасс

10 октября | 13:00 | Оболонь Арена, Киев

Оболонь остается командой с худшей атакой в этом сезоне. Представьте себе: половину голов киевлян в этом чемпионате забили голкиперы. Звучит круто, пока не вспомнишь, что Оболонь забила всего два мяча.

Сейчас команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, а следующим ее соперником станет сосед из Кривого Рога — Кривбасс, команда Патрика ван Леувена. Уже после двух стартовых матчей Кривбасс имел в своем активе три очка, но за следующие четыре поединка добыл лишь еще два. Далеко не те результаты, на которые надеялись в Кривом Роге перед стартом нынешнего чемпионата.

На Оболонь Арене сойдутся команды, у одной из которых вообще нет легионеров, а вторая является одним из лидеров чемпионата по количеству приглашенных футболистов из других стран. Кто же выйдет победителем? Эксперты считают, что немного лучшие шансы именно у Кривбасса.

По оценкам BETKING, победа Оболони оценивается коэффициентом 3.14, ничья — 3.25, а успех Кривбасса — 2.36.

Динамо – Карпаты

11 октября | 13:00 | им. Валерия Лобановского, Киев

Наверное, центральным поединком этого тура станет встреча киевского Динамо и львовских Карпат. Сейчас команды занимают четвертое и третье места в турнирной таблице соответственно, отставая от Шахтера и Полесья на пять и четыре очка.

Если кто-то и планирует продолжать погоню за лидерами чемпионата, то просто обязан побеждать в этом поединке. Карпаты после суперудачного старта несколько сбавили темп. Уже было и домашнее поражение от Шахтера, а ничейный результат против Вереса в конце сентября еще больше заставил игроков и тренерский штаб задуматься, все ли они продолжают делать правильно и, возможно, не нужно ли что-то менять.

У киевского Динамо ситуация начала значительно улучшаться после ужасного отрезка. В последних двух матчах киевляне одержали две победы, не пропустив ни одного мяча. Игорь Костюк все еще находится под пристальным наблюдением руководства клуба, и поражение в таком важном противостоянии может означать для него увольнение. Поэтому как минимум главный тренер будет очень мотивирован одержать победу в этой игре.

Более детальный анонс матча читайте на нашем сайте позже…

Эксперты BETKING считают фаворитом Динамо: коэффициент на победу киевлян составляет 1.84. Ничья оценивается в 3.75, а победа Карпат — в 4.00.

ЛНЗ Черкассы – Кудровка

11 октября | 13:00 | Черкассы-Арена, Черкассы

Одним из самых односторонних матчей этого тура, по оценкам экспертов, станет поединок между ЛНЗ и Кудровкой. На стартовом отрезке сезона Кудровка вообще не радует своими результатами, а последние четыре матча команда проиграла.

Что касается ЛНЗ, то старт сезона для черкасщан также нельзя назвать удачным. Тем не менее сейчас они набрали восемь баллов после семи поединков и находятся в середине турнирной таблицы. Матч против Кудровки, конечно, рассматривается как возможность одержать свою третью победу в сезоне, и любой результат, кроме победного, для команды Виталия Пономарева будет считаться неудовлетворительным.

В линии BETKING победа ЛНЗ оценивается коэффициентом 1.40, ничья — 4.50, а успех Кудровки — 8.00.

Буковина – Полесье

11 октября | 18:00 | им. Г. Тонкочеева, Каменец-Подольский

Выглядит довольно странно, но после первых семи матчей чемпионата единственной победой Буковины остается разгром киевского Динамо в домашнем поединке. Теперь же черновчане встретятся с житомирским Полесьем, которое сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ по дополнительным показателям.

Команда Руслана Ротаня выиграла четыре последних матча УПЛ, а значительное количество ее футболистов ездило в сборную Украины на матчи Лиги наций. Поэтому очень интересно будет увидеть, насколько готовыми будут житомиряне. Фактически каждый из этих футболистов выпал из тренировочного процесса главного тренера на несколько недель.

Букмекеры BETKING дают 1.76 на тотал больше 2.5 гола и 2.00 на тотал меньше 2.5.

Левый Берег – Заря

12 октября | 13:00 | Арена Левый Берег, Киев

Левый Берег после четырех ничейных результатов подряд несколько изменил эту ситуацию: сначала проиграл Полесью, а в последнем поединке перед международным перерывом одержал свою первую победу в сезоне в гостях, обыграв Эпицентр.

Следующий матч — против соседей по турнирной таблице, луганской Зари. А вот у нее ситуация по сравнению с самим стартом сезона несколько ухудшилась, ведь в последних четырех матчах команда не одержала ни одной победы, дважды проиграв и дважды сыграв вничью.

Выделить фаворита в этой встрече довольно непросто. Тем не менее эксперты считают, что именно у Зари немного больше шансов на победу в этой игре.

На сайте BETKING коэффициент на победу Левого Берега составляет 2.90, на ничью — 3.00, а на победу Зари — 2.62.

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