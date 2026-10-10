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Футбол

Динамо – Карпаты: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 15:03       Автор: Василий Войтюк
фото ФК Динамо
фото ФК Динамо

В воскресенье, 11 октября, киевское Динамо на домашнем поле встретится со львовскими Карпатами.

В таблице команды разделяет всего одно очко — Карпаты сейчас занимают третью строчку, тогда как Динамо — четвертое, но имеет на один сыгранный матч меньше.

  • 11.10, 13:00 | Динамо – Карпаты

Эксперты BETKING считают киевский клуб абсолютным фаворитом матча, предлагая коэффициент 1,87 на его победу, а на успех Карпат — 4,00. Даже ничья считается более вероятным результатом, чем победа львовян, — 3,75.

После такой длительной паузы, связанной с международными матчами, от команд можно ожидать чего угодно. Мы же ожидаем большого количества голов. Коэффициент на то, что команды забьют в сумме минимум три гола, составляет 1,72, тогда как противоположный вариант оценивается в 2,08.

Напомним, что в этом году команды уже играли между собой на стадионе имени Валерия Лобановского, и в том матче победили именно Карпаты. Если вы сомневаетесь в их победе, но верите, что они точно не проиграют, то коэффициент на такой исход — 1,94.

В целом киевляне довольно неплохо начинают матчи против соперников из ТОП-5 УПЛ: в 6 из 7 последних таких встреч именно Динамо открывало счет. Коэффициентом 1,58 оценивается именно этот исход — Динамо забьет первым.

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