Днепр-1 огласил, где будет проводить домашние матчи в УПЛ
Днепровский клуб будет делить стадион с Металлистом.
Украинская премьер-лига стартует уже через несколько недель. Клубы продолжают определяться со стадионами, на которых будут проводить домашние матчи во время полномасштабной войны.
Спортивный клуб Днепр-1 официально огласил, что будет играть в Ужгороде на стадионе Авангард.
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На данном стадионе также будет выступать харьковский Металлист, из которого ушли Александр Кучер, Евгений Красников и часть футболистов именно в Днепр-1.
Стоит отметить, что на Закарпатье также будут базироваться местный Минай и Ворскла, однако они будут играть на Минай-Арене.
Напомним, новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 подписал бразильского вингера.
Источник: СК Днепр-1