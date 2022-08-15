Днепр-1 огласил, где будет проводить домашние матчи в УПЛ

Украинская премьер-лига стартует уже через несколько недель. Клубы продолжают определяться со стадионами, на которых будут проводить домашние матчи во время полномасштабной войны.

Спортивный клуб Днепр-1 официально огласил, что будет играть в Ужгороде на стадионе Авангард.

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На данном стадионе также будет выступать харьковский Металлист, из которого ушли Александр Кучер, Евгений Красников и часть футболистов именно в Днепр-1.

Стоит отметить, что на Закарпатье также будут базироваться местный Минай и Ворскла, однако они будут играть на Минай-Арене.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 подписал бразильского вингера.