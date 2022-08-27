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Заря на последних минутах вырвала непростую волевую победу у Львова

Даже отмененный гол не помешал подопечным Патрика ван Леувена завоевать три очка.
Сегодня, 15:40
Львов - Заря / УПЛ
Львов - Заря / УПЛ
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В субботу, 27 августа, состоялся второй тур УПЛ, в котором луганская Заря гостила у Львова. Встреча завершилась тяжелой волевой победой гостей со счетом 3:2.

Это был матч, в котором команды быстро отвечали на голы друг друга, а также он стал бенефисом игроков, которые выходили на замену.

Уже на 8-й минуте Роман Вантух вывел Зарю вперед, но всего через четыре минуты Виталий Бойко сравнял счет, с которым команды и ушли на перерыв.

Практически сразу после 15-минутного отдыха Бойко вновь отличился, на этот раз голевой передачей на Назария Ныча. Но и в этот раз отстающая команда быстро отыгралась - это Дмитрий Мишньов, который провел на поле всего несколько минут, восстановил паритет.

Команды долгое время не могли определить победителя и казалось, что ничейный результат станет итоговым. Однако под конец поединка Денис Нагнойный замкнул передачу на дальней штанге. Впрочем, у арбитра было свое мнение - чистый гол был отменен.

И все же именно луганчане вырвали победу. Всего минута им понадобилась, чтобы прийти в себя после отмены взятия ворот и снова повторить свой успех. В этом случае Нагнойный стал автором ассиста на Даниила Алефиренко, который провел на поле буквально  одну минуту.

"Черно-белые" завоевали три очка и на данный момент возглавляют таблицу чемпионата Украины. В следующем туре команду Патрика ван Леувена ждет противостояние с киевским Динамо, а Львов отправится в гости к Кривбассу.

Львов - Заря 2:3
Голы: Бойко, 12, Ныч, 49 - Вантух, 8, Мишнев, 58, Алефиренко, 90.

Львов: Ильющенков - Бусько (Вовкун, 84), Якимив, Муравский, Мильченко - Грисьо (Михайлив, 84), Бойко, Васильев, Шишка (Крушинский, 66) - Бугай (Мишенко, 59), Ныч (Ременяк, 66).

Заря: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Вантух (Снурницын, 78) - Кристиан, Булеца (Нагнойный, 78), Назарина, Чурко (Бражко, 89), Смиян (Мишнев, 46) - Русин (Алефиренко, 89).

Предупреждения: Муравский, Мильченко, Михайлив - Назарина, Имереков, Кристиан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ львов Заря Луганск
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