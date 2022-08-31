Стала известна стоимость трансфера Кабаева из Зари в Динамо

Луганчане получили существенное пополнение в свой бюджет, отпустив своего игрока в Киев.

В среду, 31 августа, киевское Динамо объявило о приобретении атакующего хавбека луганской Зари Владислава Кабаева.

По информации источника, "бело-синие" заключили с 26-летним футболистом 4-летний контракт, по которому он останется в Киеве до лета 2026 года.

Хотя Динамо и не сообщило, сколько было уплачено за игрока, можно узнать предположительную стоимость трансфера. Согласно Transfermarkt, киевляне заплатили "черно-белым" 1,2 миллиона евро.

При этом нынешняя стоимость игрока составляет 1,5 миллиона. Такая цена перехода обусловлена тем, что контракт Кабаева с Зарей истекал через год.

Владислав Кабаев провел в Заре пять лет. За это время он принял участие в 129 матчах, отметившись 10 голами и 16 результативными передачами.