Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки
Кахим Перрис может стать новичком киевлян.
Киевское Динамо продолжает работать над усилением атакующего звена.
Как сообщает Transfermarkt, "бело-синие" заинтересовались игроком сборной Ямайки и Копера Кахимом Перрисом.
Футболист выступает за словенский клуб с лета прошлого года, отметившись 13 мячами и 3 ассистами в 47 матчах.
Ямаец оценивается немецким порталом в 800 тысяч евро.
Помимо Копера Перрис успел поиграть за словенский Домжале, СК Кавальер из Ямайки и австралийский Кингстон.