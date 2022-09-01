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Футбол

Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки

Кахим Перрис может стать новичком киевлян.
Сегодня, 00:45
Кахим Перрис / Домжале
Кахим Перрис / Домжале
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Киевское Динамо продолжает работать над усилением атакующего звена.

Как сообщает Transfermarkt, "бело-синие" заинтересовались игроком сборной Ямайки и Копера Кахимом Перрисом.

Футболист выступает за словенский клуб с лета прошлого года, отметившись 13 мячами и 3 ассистами в 47 матчах.

Ямаец оценивается немецким порталом в 800 тысяч евро.

Помимо Копера Перрис успел поиграть за словенский Домжале, СК Кавальер из Ямайки и австралийский Кингстон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Динамо Киев ямайка
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