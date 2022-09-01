Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки

Киевское Динамо продолжает работать над усилением атакующего звена.

Как сообщает Transfermarkt, "бело-синие" заинтересовались игроком сборной Ямайки и Копера Кахимом Перрисом.

Футболист выступает за словенский клуб с лета прошлого года, отметившись 13 мячами и 3 ассистами в 47 матчах.

Ямаец оценивается немецким порталом в 800 тысяч евро.

Помимо Копера Перрис успел поиграть за словенский Домжале, СК Кавальер из Ямайки и австралийский Кингстон.