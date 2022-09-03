Кабаев дебютирует за Динамо в матче против Зари, Цыганков - вне заявки

Команды определились со стартовыми составами на матч.

В рамках третьего тура чемпионата Украины по футболу встретятся киевское Динамо и луганская Заря.

Наставники команд в лице Мирчи Луческу и Патрика ван Леувена определились с обоймой на матч.

Среди интересного стоит отметить то, что вне заявки киевлян на матч оказался украинский вингер Виктор Цыганков, а также дебют Владислава Кабаева за "бело-синих".

Заря: Мацапура – Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина, Чурко, Мишнев – Кристиан, Русин, Нагнойный

Запасные: Сапутин, Жилкин, Смеян, Снурницын, Бражко, Кисиль, Байрук, Алефиренко, Лунев, Хлань, Михайленко

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Андриевский – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат

Запасные: Бойко, Игнатенко, Боль, Сидорчук, Бурда, Шапаренко, Яцык, Гармаш, Кравченко, Тымчик, Царенко, Беседин