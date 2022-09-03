Кабаев дебютирует за Динамо в матче против Зари, Цыганков - вне заявки
В рамках третьего тура чемпионата Украины по футболу встретятся киевское Динамо и луганская Заря.
Наставники команд в лице Мирчи Луческу и Патрика ван Леувена определились с обоймой на матч.
Среди интересного стоит отметить то, что вне заявки киевлян на матч оказался украинский вингер Виктор Цыганков, а также дебют Владислава Кабаева за "бело-синих".
Заря: Мацапура – Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина, Чурко, Мишнев – Кристиан, Русин, Нагнойный
Запасные: Сапутин, Жилкин, Смеян, Снурницын, Бражко, Кисиль, Байрук, Алефиренко, Лунев, Хлань, Михайленко
Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Андриевский – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат
Запасные: Бойко, Игнатенко, Боль, Сидорчук, Бурда, Шапаренко, Яцык, Гармаш, Кравченко, Тымчик, Царенко, Беседин