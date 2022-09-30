Колос потерпел первое поражение в чемпионате, уступив в большинстве Металлисту 1925

В пятницу, 30 сентября, Металлист 1925 в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги принимал Колос в Киеве на НСК Олимпийский.

Харьковская команда нанесла сопернику, лидировавшему до этого в турнирной таблице, первое поражение в чемпионате, обыграв его со счетом 2:0. При этом хозяева поля провели большую часть матча вдесятером.

Металлист 1925 открыл счет на десятой минуте благодаря точному удару Ярослава Мартынюка с одиннадцатиметровой отметки. По истечении получаса игры хозяева удвоили свое преимущество усилиями Ростислава Русина, когда уже находились на поле в меньшинстве после удаления Дмитрия Капинуса.

Металлист 1925, имея в своем активе восемь очков, занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Колос с десятью баллами расположился на второй позиции.

Металлист 1925 - Колос 2:0

Голы: Мартынюк, 10 (пен.), Русин, 30

Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Мартынюк, Борячук, Русин (Бичек 67), Ременюк, Курило, Кравченко (Шершень 26), Габелок (Потимков 67), Жичиков, Безуглый

Колос: Волынец, Ориховский (Ильин 77), Исаенко (Попов 46), Милько, Черноморец (Зозуля 46), Новак, Безбородько (Лысенко 72), Золотов (Емец 46), Чоботенко, Мякушко, Болбат

Предупреждения: Борячук, 21, Мартынюк, 42, Бичек, 77 - Ориховский, 10, Чоботенко, 85

Удаление: Капинус, 24