Заря и Кривбасс забили много, но победителя так и не определили

Юрий Вернидуб не сумел обыграть свою бывшую команду - пришлось довольствоваться лишь ничьей.

В воскресенье, 2 октября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч пятого тура УПЛ между Зарей и Кривбассом. Встреча завершилась вничью 2:2.

Уже на 10-й минуте поединка криворожцы вышли вперед, благодаря голу Хобленко, который успешно реализовал пенальти. Но еще до перерыва номинальные хозяева вырвались в лидеры. Этому поспособствовал дубль новичка луганчан Кирюханцева.

После перерыва игра была примерно равной, при этом Кривбасс сумел воспользоваться своим моментом - отличился Волошин.

Вот так Кривабсс сумел забить свои первые голы в чемпионате, а Заря во второй игре подряд теряет очки. Однако это не помешало команде Патрика Ван Леувена сумела даже подняться на третье место таблицы.

Заря - Кривбасс 2:2

Голы: Кирюханцев, 17, 28 - Хобленко, 10 (пен.), Волошин, 66.

Заря: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Смиян - Шахов (Чурко, 67), Бражко, Кирюханцев (Антюх, 62), Булеца, Кристиан - Русин (Лунев, 82).

Кривбасс: Сарнваский - Татарков (Рябов, 84), Вернидуб, Зотько (Стецков, 46), Якимец - Семенов, Дибанго, Задерака, Банада (Кораблин, 46), Волошин (Микитишин, 90+2) - Хобленко (Устименко, 69).

Предупреждения: Данченко - Вернидуб, Банада, Зотько, Устименко, Семенов.