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Заря упустила победу в матче с Минаем в самой концовке встречи

Минай сумел вырвать один балл.
Сегодня, 16:33
Заря - Минай / https://www.instagram.com/zoryafc/
Заря - Минай / https://www.instagram.com/zoryafc/

Встреча 15-го тура чемпионата Украины между Зарей и Минаем проходила на заснеженном стадионе Динамо имени Лобановского.

В первом тайме луганчане не смогли найти ключей к воротам соперника, но после перерыва Бражко смог забить и вывести свою команду вперед.

Когда казалось, что Заря все же вырвет эту победу, на первой добавленной ко второй половине минуте Твердохлеб смог забить после подачи с угла поля. Голкипер Зари Мацапура в этом случае неудачно выбил кулаком на соперника, которому нужно было просто переправить мяч в пустые ворота.

Заря - Минай 1:1
Голы: Бражко, 61 — Твердохлиб, 90+1

Заря: Мацапура — Данченко (Вантух, 71), Имереков, Батагов, Бутко — Бражко, Чурко — Кирюханцев (Снурницын, 87), Булеца (Михайленко, 90+2), Русин (Хлань, 71) — Мишнев (Антюх, 46)

Минай: Бандура — Дмитрук (Кравчук, 81), Горин, Немчанинов, Трубочкин — Виттенчук, Хахлев (Паламарь, 88) — Кулиев (Гончар, 71), Твердохлиб, Воробчак (Байдал, 88) — Вишневский (Колесник, 71)

Предупреждение: Трубочкин, 68.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Заря Луганск минай

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