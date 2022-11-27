Заря - Минай 1:1 видео голов и лучших моментов матча 27.11.2022 УПЛ
В воскресенье, 27 ноября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором луганская Заря сыграла вничью с Минаем 1:1.
В середине второго тайма Владимиру Бражко удался отличный дальний удар. Однако уже в добавленное арбитром время Егор Твердохлеб воспользовался нерасторопностью голкипера "черно-белых", принеся своей команде ничью.
Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Минай в пятнадцатом туре чемпионата Украины:
Заря - Минай 1:1
Голы: Бражко, 61 — Твердохлеб, 90+1
Заря: Мацапура — Данченко (Вантух, 71), Имереков, Батагов, Бутко — Бражко, Чурко — Кирюханцев (Снурницын, 87), Булеца (Михайленко, 90+2), Русин (Хлань, 71) — Мишнев (Антюх, 46)
Минай: Бандура — Дмитрук (Кравчук, 81), Горин, Немчанинов, Трубочкин — Виттенчук, Хахлев (Паламарь, 88) — Кулиев (Гончар, 71), Твердохлеб, Воробчак (Байдал, 88) — Вишневский (Колесник, 71)
Предупреждение: Трубочкин, 68.