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Заря - Минай 1:1 видео голов и лучших моментов матча 27.11.2022 УПЛ

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов заснеженного поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 17:58
Заря - Минай / УПЛ
Заря - Минай / УПЛ

В воскресенье, 27 ноября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором луганская Заря сыграла вничью с Минаем 1:1.

В середине второго тайма Владимиру Бражко удался отличный дальний удар. Однако уже в добавленное арбитром время Егор Твердохлеб воспользовался нерасторопностью голкипера "черно-белых", принеся своей команде ничью.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Минай в пятнадцатом туре чемпионата Украины:

Заря - Минай 1:1
Голы: Бражко, 61 — Твердохлеб, 90+1

Заря: Мацапура — Данченко (Вантух, 71), Имереков, Батагов, Бутко — Бражко, Чурко — Кирюханцев (Снурницын, 87), Булеца (Михайленко, 90+2), Русин (Хлань, 71) — Мишнев (Антюх, 46)

Минай: Бандура — Дмитрук (Кравчук, 81), Горин, Немчанинов, Трубочкин — Виттенчук, Хахлев (Паламарь, 88) — Кулиев (Гончар, 71), Твердохлеб, Воробчак (Байдал, 88) — Вишневский (Колесник, 71)

Предупреждение: Трубочкин, 68.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Заря Луганск минай

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