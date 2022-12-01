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Заря - Колос 2:2: обзор матча и результат игры 01.12.2022

В этой игре было все: множество голов, пенальти, воздушная тревога и отключение света.
Сегодня, 16:58
Заря - Колос / УПЛ
Заря - Колос / УПЛ

В четверг, 1 декабря, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся перенесенный матч седьмого тура УПЛ, в котором встретились луганская Заря и ковалевский Колос.

Несмотря на то, что на протяжении практически всей игры номинальные хозяева владели инициативой, именно Колос дважды становился лидером.

Уже на 10-й минуте гости вбросили аут, который долетел до центра штрафной площади Зари, а там Сергей Болбат боковыми "ножницами" переправил мяч в сетку ворот.

Но всего через девять минут луганчане заработали право на пенальти после того, как Евгений Волынец с защитниками не смог вывести мяч из под прессинга. В итоге вратарь сбил  Дмитрия Мишнева, а Сергей Булеца не самым уверенным ударом, но все же переиграл Волынца.

Сразу после перерыва команда Ярослава Вишняка вновь вышла вперед. Колос подавал угловой, а защитники Зари оставили Сергея Чоботенко совсем одного. Центрбек высоко выпрыгнул и головой замкнул подачу.

На 60-й минуте матча в Киеве прозвучала воздушная тревога: все участники поединка покинули поле и вернулись туда спустя чуть больше часа.

Перерыв пошел на пользу "черно-белым", которые практически сразу же восстановили паритет. Олег Данченко отдал передачу на Мишнева, который прострелил на дальнюю штангу. Там Игорь Кирюханцев первым касанием обработал передачу, а вторым нанес удар. Мяч после небольшого рикошета закатился в ворота Колоса.

Заря продолжала давить, но нанести результативный удар подопечным Патрика ван Леувена так и не удалось. А под конец матча на стадионе еще и отключили свет, который вернулся спустя десять минут.

В итоге Заря не смогла вернуть себе третье место, которое было захвачено киевским Динамо. Теперь луганчане занимают четвертое место с 28 очками в активе. Колос в свою очередь идет шестым, заработав 20 баллов.

Статистика матча Заря - Колос 7-го тура УПЛ

Заря - Колос 2:2
Голы: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 - Болбат, 10, Чоботенко, 52.

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 11 - 4
Удары в створ: 6 - 3
Атаки: 104 - 65

Заря: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Бражко, Чурко, Кирюханцев, Булеца, Русин (Антюх, 46) - Мишнев (Лунев, 80).

Колос: Волынец - Золотов, Новак, Чоботенко, Черноморец - Богданов (Задоя, 90+1), Милько, Болбат, Ориховский (Мякушко, 75), Ильин (Исаенко, 75) - Безбородько (Лысенко, 46).

Предупреждения: Лунев - Ориховский, Богданов, Милько, Лысенко.

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