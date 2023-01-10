Заря подписала чемпиона мира 2019 года в составе сборной Украины U-20

Луганская Заря объявила о первом трансфере во время зимнего перерыва, которым стал вратарь Владислав Кучерук, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

23-летний украинец в составе сборной Украины U-20 стал победителем чемпионата мира 2019 года. На его счету победный матч в четвертьфинале против сборной Колумбии, в котором он отстоял на "ноль" (1:0).

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Владислав Кучерук - воспитанник киевского Динамо. Он приянл участие в пяти матчах за "бело-синих" в юношеской Лиге чемпионов.

Не получив места в основной команде, он отправлялся в аренду в Колос (6 матчей) и Черноморец (15 матчей).