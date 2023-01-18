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Львов подписал экс-нападающего Ворсклы и Десны

Адеринсола Эсеола перебрался в стан аутсайдера УПЛ.
Сегодня, 16:34
Адеринсола Эсеола
Адеринсола Эсеола

ПФК Львов усилился опытным украинским нападающим.

Как сообщает пресс-служба аутсайдера УПЛ, команду усилил Адеринсола Эсеола. Игрок перешел в качестве свободного агента.

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Ранее украинец с нигерийскими корнями выступал за болгарский Хебирь. На его счету за последний клуб 15 матчей и ноль забитых голов.

Также он защищал цвета Десны, Александрии, киевского Арсенала и Ворсклы. За последних он провел лишь две игры, а затем его контракт был расторгнут.


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