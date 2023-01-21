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Шахтер поздравил Мудрика с дебютом за Челси

"Горняки" не забыли про первый матч своего воспитанника в Английской Премьер-лиге.
Сегодня, 20:35
Льюис Холл и Михаил Мудрик / Getty Images
Льюис Холл и Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик дебютировал за лондонский Челси при первой же возможности.

22-летний украинец вышел на замену на 55-й минуте матча против Ливерпуля, заменив Льюиса Холла. За неполный тайм вингер сумел оставить хорошее впечатление, не разочаровав фанатов "синих".

Не остался в стороне от первого матча Мудрика и донецкий Шахтер, который в своих социальных сетях поздравил своего воспитанника с дебютом в АПЛ.

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл был поражен игрой Михаила Мудрика, дав краткий комментарий относительно выступления украинца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси АПЛ Шахтер Донецк Михаил Мудрик

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