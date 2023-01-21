Шахтер поздравил Мудрика с дебютом за Челси

"Горняки" не забыли про первый матч своего воспитанника в Английской Премьер-лиге.

Михаил Мудрик дебютировал за лондонский Челси при первой же возможности.

22-летний украинец вышел на замену на 55-й минуте матча против Ливерпуля, заменив Льюиса Холла. За неполный тайм вингер сумел оставить хорошее впечатление, не разочаровав фанатов "синих".

Не остался в стороне от первого матча Мудрика и донецкий Шахтер, который в своих социальных сетях поздравил своего воспитанника с дебютом в АПЛ.

👏 Mykhailo Mudryk 🧡



Congratulations on the @premierleague debut!#Mudryk — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 21, 2023

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл был поражен игрой Михаила Мудрика, дав краткий комментарий относительно выступления украинца.