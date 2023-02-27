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Александрия - Металлист 1925: обзор матча и результат игры 27.02.2023

Первый поединок после зимней паузы подарил массу эмоций и голов.
Сегодня, 14:59
Александрия - Металлист 1925 / УПЛ
Александрия - Металлист 1925 / УПЛ

В понедельник, 27 февраля, вернулся чемпионат Украины по футболу. В рамках перенесенного шестого тура Александрия встречалась с Металлистом 1925.

Хозяева поля вышли вперед уже на седьмой минуте благодаря точному выстрелу Третьякова. Подопечные Эдмара в средине первого тайма сумели перевернуть игру, забив дважды. Авторами голов стали Ткачук и Бичек. После перерыва харьковчане увеличили преимущество за счет гола Шершеня.

В концовке встречи Александрия сумела избежать поражения, забивши дважды. Сначала Третьяков оформил дубль, а за несколько минут до окончания матча Кобзарь поразил ворота соперника. 

Таким образом, дебютная игра Руслана Ротаня в УПЛ завершилась в ничью - 3:3.

В турнирной таблице чемпионата Украины Александрия занимает пятое место с 25 баллами, а Металлист 1925 идет на седьмой строчке с 19 очками.

В следующем туре Александрия сыграет с Днепр-1 (4 марта), а Металлист проведет поединок с Шахтером (5 марта).

Статистика матча Александрия - Металлист 1925 в рамках 6-го тура УПЛ

Александрия - Металлист 1925 3:3
Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзарь, 81 - Ткачук, 21, Бичек, 32, Шершень, 47

Владение мячом: 63% - 37%
Удары по воротам: 13-4
Удары в створ: 7-3
Угловые: 12-3


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