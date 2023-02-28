Заря усилилась экс-хавбеком Александрии

Луганская Заря усилила свой состав украинским полузащитником.

Как сообщает пресс-служба клуба, "бело-черные" подписали Кирилла Дрышлюка. 23-летний украинец перебрался в клуб на правах свободного агента.

Дрышлюк является воспитанником Динамо Киев. Также он выступал за Спартакс и кировоградскую Зирку.

Последним клубом хавбека была Александрия. За нее он сыграл двенадцать матчей в текущем сезоне и не отличился результативными действиями.