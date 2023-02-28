Заря усилилась экс-хавбеком Александрии
Кирилл Дрышлюк перебрался в луганский клуб.
Луганская Заря усилила свой состав украинским полузащитником.
Как сообщает пресс-служба клуба, "бело-черные" подписали Кирилла Дрышлюка. 23-летний украинец перебрался в клуб на правах свободного агента.
Дрышлюк является воспитанником Динамо Киев. Также он выступал за Спартакс и кировоградскую Зирку.
Последним клубом хавбека была Александрия. За нее он сыграл двенадцать матчей в текущем сезоне и не отличился результативными действиями.