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Заря усилилась экс-хавбеком Александрии

Кирилл Дрышлюк перебрался в луганский клуб.
Сегодня, 11:59
Кирилл Дрышлюк / Instagram
Кирилл Дрышлюк / Instagram

Луганская Заря усилила свой состав украинским полузащитником.

Как сообщает пресс-служба клуба, "бело-черные" подписали Кирилла Дрышлюка. 23-летний украинец перебрался в клуб на правах свободного агента.

Дрышлюк является воспитанником Динамо Киев. Также он выступал за Спартакс и кировоградскую Зирку. 

Последним клубом хавбека была Александрия. За нее он сыграл двенадцать матчей в текущем сезоне и не отличился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия Заря Луганск

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