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Львов - Минай: результат матча чемпионата Украины 06.03.2023

Завершился последний матч 16 тура чемпионата Украины.
Сегодня, 15:00
Львов празднует победу
Львов празднует победу

На львовском стадионе Скиф в последнем матче 16-го тура чемпионата Украины сошлись местный ФК Львов и гости из Миная.

Команды показывали не самый интересный футбол, не создавая много моментов.

Тем не менее, на старте последней трети второго тайма произошло два ключевых эпизода поединка. Сначала вингер Проходя Егор Твердохлеб запирал прострел с левого фланга и головой с 2-3 метров не смог поразить ворота.

А уже через минуту Львов провел ответную контратаку, во время которой 22-летний Артур Ременяк прекрасно принял мяч и вторым касанием взлета пробил с линии штрафной точно в угол ворот Александра Бандуры, как говорится: не забиваешь ты - забивают тебе.

Результат и статистика матча Львов - Минай

Львов – Минай 1:0
Гол: Ременяк, 77

Владение мячом: 48% – 52%
Удары по воротам: 5 - 6
Удары в створ: 2 – 3


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