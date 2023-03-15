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УПЛ почтит память погибших на войне фанатов во время матчей 18-го тура

Украинская Премьер-лига также проведет сбор средств в поддержку семей погибших воинов.
Сегодня, 13:58
УПЛ объявила 18-й тур чемпионата Туром памяти / УПЛ
УПЛ объявила 18-й тур чемпионата Туром памяти / УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила, что 18-й тур чемпионата будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне представителей футбольного фан-сообщества.

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что все мы - члены одной большой украинской футбольной семьи, а семью, как известно, не оставляют в беде.

Украинская Премьер-лига совместно с фондом Трибуна Героев инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.

Футбольная семья, каждый болельщик и футболист, каждый работник клубов, каждый футбольный журналист не забывают и чтят память своих лучших сыновей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего Государства.

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Наша футбольная семья всегда рядом, чтобы утешить и облегчить боль утраты родным павших Героев.

Именно поэтому УПЛ начинает новую традицию - проведение Тура памяти, в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших Героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым Туром памяти будет 18-й тур Премьер-лиги.

Все матчи начнутся с минуты молчания в честь более 160 футбольных фанатов, вернувшихся с войны "на щите". Каждый болельщик во время матча, и каждый футбольный клуб сможет приобщиться к проведению Тура памяти в рамках сбора средств для семей павших фанатов.

Надеемся, что наша гуманитарная инициатива станет уважительной традицией не только в УПЛ, и впоследствии Туры памяти пройдут во многих чемпионатах Европы", - говорится в заявлении УПЛ.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ война с россией чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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