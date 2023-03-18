Ворскла - Металлист 1925 0:0: обзор матча и результат игры 18.03.2023

В субботу, 18 марта, Ворскла в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги принимала Металлист 1925 в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского.

Оба соперника снова не смогли порадовать своих болельщиков первой победой после возобновления чемпионата, завершив очное противостояние ничьей.

За весь поединок, который во втором тайме прерывался из-за воздушной тревоги, команды так и не сумели поразить ворота друг друга, разойдясь миром 0:0.

На данный момент Ворскла с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 имеет на один балл больше и идет на одну позицию выше.

Статистика матча Ворскла - Металлист 1925 18-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Металлист 1925 0:0

Владение мячом: 55% - 45%

Удары по воротам: 10 - 7

Удары в створ: 4 - 4

Ворскла: Исенко, Пердута, Рамирес (Хрипчук 88), Олейник (Черныш 70), Степанюк, Сефери Сулейманов, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Нестеренко 81), Родригес

Металлист 1925: Мозиль, Вачиберадзе (Кравченко 62), Мартынюк, Ременюк, Курило, Бичек, Дмитренко (Русин 46), Шершень, Габелок, Жичиков, Безуглый

Предупреждения: Олейник 20, Родригес 65, Степанюк 72, Челядин 74, Рамирес 87 - Дмитренко 11, Жичиков 55.