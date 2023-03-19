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Рух и Кучук прекратили сотрудничество

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию после поражения в чемпионате Украины.
Сегодня, 18:14
Леонид Кучук / / Рух Львов
Леонид Кучук / / Рух Львов

Львовский Рух на своем официальном сайте объявил о том, что Леонид Кучук покинул пост главного тренера команды.

Данное сообщение появилось после того, как львовяне проиграли донецкому Шахтеру (0:2) в рамках УПЛ. На данный момент Рух занимает 14-ю строчку таблицы чемпионата Украины, имея в активе 17 очков.

"Желаем Леониду Станиславовичу успехов в дальнейшей тренерской карьере, благодарим за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", - говорится в заявлении клуба.

Это было второе пришествие Леонида Кучука в Рух. Ранее белорус работал в клубе с февраля по декабрь 2019 года, после чего вернулся на должность тренера в августе 2021 года.

Под его руководством львовский клуб провел 66 матчей во всех турнирах: 27 побед, 19 ничьих и 20 поражений при разнице голов 92-68.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Леонид Кучук рух львов

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