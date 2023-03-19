Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча 19.03.2023 УПЛ
Во Львове на Арене Львов состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором номинальный хозяин поля донецкий Шахтер принимал в гостях львовский Рух.
"Горняки" добыли уверенную победу со счетом 2:0, благодаря голам Николая Матвиенко и Дмитрия Крыськива.
Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Рух в восемнадцатом туре УПЛ:
Шахтер - Рух 2:0
Голы: Матвиенко, 27, Крысков, 31
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 10 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Атаки: 94 - 115
Шахтер: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 69), Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко (Назарина, 80) – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66) – Келси (Траоре, 46).
Рух: Панькив – Лях, Слюбик, Холод, Роман – Довгий – Соломон-Отабор, Эдсон (Таллес, 46), Притула, Альваренга (Рунич, 46) – Климчук.
Предупреждения: Эдсон, 14