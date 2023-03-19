iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча 19.03.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 19:00
Шахтер - Рух / УПЛ
Шахтер - Рух / УПЛ

Во Львове на Арене Львов состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором номинальный хозяин поля донецкий Шахтер принимал в гостях львовский Рух.

"Горняки" добыли уверенную победу со счетом 2:0, благодаря голам Николая Матвиенко и Дмитрия Крыськива.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Рух в восемнадцатом туре УПЛ:

Шахтер - Рух 2:0
Голы: Матвиенко, 27, Крысков, 31

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 10 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Атаки: 94 - 115

Шахтер: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 69), Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко (Назарина, 80) – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66) – Келси (Траоре, 46).

Рух: Панькив – Лях, Слюбик, Холод, Роман – Довгий – Соломон-Отабор, Эдсон (Таллес, 46), Притула, Альваренга (Рунич, 46) – Климчук.

Предупреждения: Эдсон, 14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк рух львов

Статьи по теме

Хавбек Зари вылетел на полгода из-за травмы колена Хавбек Зари вылетел на полгода из-за травмы колена
УПЛ определила лучшего игрока и тренера 18 тура УПЛ определила лучшего игрока и тренера 18 тура
Рух и Кучук прекратили сотрудничество Рух и Кучук прекратили сотрудничество
МЮ встретится с Брайтоном Де Дзерби: результаты жеребьевки кубка Англии МЮ встретится с Брайтоном Де Дзерби: результаты жеребьевки кубка Англии
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:41
МЮ встретится с Брайтоном Де Дзерби: результаты жеребьевки кубка Англии
Формула 120:39
Гран-при Cаудовской Аравии: Перес победил, Ферстаппен отыграл 13 позиций после квалификации
Европа20:27
Байер благодаря двум пенальти обыграл Баварию
Европа20:27
МЮ лишь после трех удалений смог обыграть Фулхэм
Европа20:20
Ренн сенсационно переиграл ПСЖ
Европа20:05
Конопля: В матче против Руха я сыграл на уколе
Украина19:51
Хавбек Зари вылетел на полгода из-за травмы колена
Украина19:44
УПЛ определила лучшего игрока и тренера 18 тура
Европа19:25
Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Кристал Пэлас
Бокс19:25
WBA установила дедлайн согласования боя Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK