Вернидубы, Калитвинцевы и Цыганковы: сыновья, превзошедшие родителей

ISPORT рассказывает о футболистах, которые смогли превзойти своих родителей по количеству матчей в УПЛ.

Первый чемпионат Независимой Украины состоялся в 1992 году и с тех пор в рамках первенства успели появиться сразу 38 пар футболистов, у которых один другого называл отцом.

В основном из-за очень молодой истории чемпионата Украины, мало в какой паре сын уже успел опередить своего отца по количеству матчей в УПЛ, таких набралось всего 11. ISPORT расскажет вам о самых успешных сыновьях, которые все же уже "обскакали" своего папу.

Виктор и Виталий Цыганковы

Каждый любитель футбола знает Виктора Цыганкова. Бывший вингер Динамо Киев – один из лучших футболистов в истории нашей страны, который уже в 25 лет успел стать настоящей легендой УПЛ.

Также многие знают, что его отец в бывшем был футболистом, но мало кто застал Виталия Цыганкова в деле. Еще в молодом возрасте он перебрался в первенство Израиля, где и родился Виктор. Но его отец все же успел сыграть около полутора десятков матчей за винницкую Ниву в элите украинского футбола.

Матчи в чемпионате Украины

Виталий Цыгангков: 14

Виктор Цыгангков: 131

Денис и Виктор Олейники

Денис Олейник в свое время был многообещающим футболистом и провел очень неплохую карьеру, хотя наверняка не смог реализовать весь свой потенциал. Тем не менее, успел поиграть в Европе и даже стать знаковой фигурой в чемпионате Финляндии, а еще провести полторы сотни матчей в чемпионате Украины!

Не многие болельщики помнят отца Дениса – Виктора Олейника. И если бы лучшие годы Виктора Борисовича пришлись не на 1980-е, то не факт, что эта пара попала бы в данный рейтинг. Виктор Олейник – лучший бомбардир в истории Буковины из Черновцов, но в Независимой Украине успел сыграть не так много матчей.

Матчи в чемпионате Украины

Виктор Олейник: 46

Денис Олейник: 155

Владислав и Юрий Калитвинцевы

А вот в этой паре отец однозначно добился больше успехов в игровой карьере, но при этом сыграл меньше матчей именно в чемпионате Украины, чем его сын. Юрий Калитвинцев хоть и уроженец страны-террориста, но славу и признание получил именно в Украине.

Вот какую о нем когда-то говорил пропагандист владимир соловьев: "Махровый русофоб такой, укропатриот".

Владислав Юрьевич Калитвинцев в молодые годы также считался незаурядным талантом и получал шансы в родном киевском Динамо, но все же до уровня отца не дотянул. Тем не менее Влад зарекомендовал себя как очень приличного футболиста и поиграл в большом количестве команд элитного дивизиона и в каждой был на ведущих ролях.

Матчи в чемпионате Украины

Владислав Калитвинцев: 136

Юрий Калитвинцев: 103

Артем и Андрей Федецкий



Артем Федецкий – один из самых знаковых и харизматичных игроков современного украинского футбола. Он поиграл за Карпаты, Шахтер, Арсенал, Харьков и конечно за Днепр. Также был в чемпионате Германии.

Но мало кто знает, что его отец тоже был футболистом в прошлом. Сейчас покойный Андрей Федецкий, начинал карьеру в 70-е в луцкой Волыни, после чего поиграл за разные клубы, был в Польше, но заканчивал с футболом уже в независимой Украине в родной Волыни. За четыре сезона он успел сыграть в Высшей лиге более сотни матчей, но обойти сына по этому показателю, конечно, не смог.

Матчи в чемпионате Украины

Артем Федецкий: 215

Андрей Федецкий: 101

Виталий и Юрий Вернидубы

Возможно, самая известная пара отец+сын в украинском футболе. Юрий Вернидуб хоть и является легендарным тренером для чемпионата Украины, но как игрок успел провести в родном первенстве чуть больше сотни матчей.

А вот его родной сын имеет в своем активе уже около 250 матчей в УПЛ. Интересно, что больше половины этих матчей он провел под руководством отца. Сначала в Заре, сейчас в Кривбассе.

Матчи в чемпионате Украины

Виталий Вернидуб: 241

Юрий Вернидуб: 102

Кто еще?

Кроме вышеупомянутой пятерки, ни одна пара, в которой сын сыграл больше отца, нет и сотни матчей суммарно в чемпионатах Украины.

Могло быть гораздо больше матчей у пары Василий (8) и Евгений (68) Евсеевы, если бы жизнь сына трагически не оборвалась в ДТП. Тогда Евгению было всего 24 года. Отец также ушел из жизни достаточно молодым – совершил самоубийство всего в 47 лет. Похоронены они в одной могиле.

С 50-ю матчами дальше идет семья Путря. Сын Илья несколько дней назад вывел Черноморец на матч с Шахтером с капитанской повязкой и даже забил гол, поэтому он точно увеличит их с отцом Германом (13 матчей) наработки.

Следующая пара – это отец Денис и сын Владислав Хомутовы. Старший продолжает работать в Черноморце, а вот младший уже почти 4 года, как выступает за разные клубы в Европе. Возможно, Владислав еще вернется в УПЛ и увеличит свое наследие.

К сожалению, есть в этом списке и такие персонажи, как владимир и станислав причиненки. Сын играл за Таврию, когда произошла аннексия Крыма, но быстренько собрал вещи и переехал в Москву. Его двоюродный брат денис громко поддерживает аннексию, но сам почему-то играет за маленькие клубы Бельгии, а не переехал в РФ.

Олег Ермак (20) сыграл всего на пять матчей больше, чем его отец Василий. Но еще более меньшая разница в семье Барановых: сын Иван в 2005 году сыграл пять матчей за Арсенал, а его отец Александр успел наиграть всего 4 матчей за Металлист в начале 90-х.

Кто может попасть?

Многие сыновья, которые продолжают играть и еще могут обогнать своих родителей. Например, у легендарного Анатолия Демьяненко (14 матчей в чемпионате Украины) есть сын Денис (1 матч), выступающий в Польше. Может, вернется и обойдет отца?

Юный голкипер Динамо Валентин Моргун еще не играл в УПЛ, но имеет большие перспективы и может обойти своего отца Олега, сыгравшего всего в пяти матчах. Марьяну Шведу предстоит провести еще 32 матча, чтобы обойти отца Василия (75 поединков).

Хавбек Металлиста Андрей Ралюченко до 27 лет провел всего 23 матча в УПЛ, тогда как у его отца Сергея их набежало 80. Но если Андрей будет и дальше выступать стабильно, как в этом сезоне, то вполне возможно опередит папу.

Юный Марко Сапуга в свои 19 уже успел наиграть за Рух почти два десятка матчей, но до отца Андрея (133) еще достаточно далеко.

Кто в лидерах?

Вернидубы занимают четвертое место по суммарному количеству матчей для отца и сына, но у трех лидеров именно отец был "успешнее".

На третьем месте находится семья Ковальцев. Нынешний тренер Ингульца Сергей Ковалец провел 256 матчей в чемпионате Украины, а его сын Кирилл уже успел наиграть более сотни матчей за Александрию, а в УПЛ имеет 140 поединков.

Пока не будет меняться количество матчей у второй пары – Руслана и Дениса Костышина. Бывший тренер Колоса сам сыграл больше матчей, чем Вернидубы в сумме, а его сын прибавил еще пять десятков матчей, но сейчас играет в США, поэтому пока у них 410 матчей.

А если бы не травмы Валерия Лучкевича, то лидеры этого рейтинга были бы очень далеко от остальных. Защитник Днепр-1 имеет 101 матч в УПЛ, а вот его отец Игорь заиграл целых 311! После того, как Валерий восстановится от травмы крестов, Лучкевичи точно оторвутся от Костышиных.

Василий Войтюк