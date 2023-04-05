У известного украинского футболиста диагностировали рак

У украинского вратаря Сергея Литовченка диагностировали рак, об этом сообщил тренер Никита Черных.

Сейчас Литовченко и Черных вместе соирают деньги на лечение, футболисту неоходимы дорогостоящие препараты, на которые у семьи денег не хватает.

В Украине Литовченко выступал за харьковский Арсенал, Газовик-ХГВ, Феникс-Ильичевец, Волынь, Нафтовик-Укрнафта, Гелиос, Олимпик, Черноморец и Львов.

Также вратарь играл в Грузии, Азербайджане и Казахстане. Последний командой Сергея был казахстанский Мактаарал, а с января этого года Литовченко находится без клуба.

За свою карьеру Сергей Литовченко провел 202 матча, больше выступлений у него за тбилисское Динамо и луцкую Волынь.