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Металлист 1925 - Александрия 0:0 обзор матча и результат игры 15.04.2023

"Горожане" завершили противостояние с Металлистом 1925 безголевым миром.
Сегодня, 17:05
Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью / УПЛ
Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью / УПЛ

В субботу, 15 апреля, Металлист 1925 принимал в Ковалевке Александрию в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Гости, несмотря на то что владели преимуществом на протяжении поединка, так и не смогли поразить ворота харьковчан, завершив встречу нулевой ничьей.

Таким образом, уже шесть из семи матчей "горожан" под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня завершились ничейным результатом.

На данный момент Александрия с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 расположился на девятой позиции, имея в своем активе 22 балла.

Статистика матча Металлист 1925 - Александрия 21-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Александрия 0:0

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 1 - 7
Удары в створ: 0 - 3
Угловые: 4 - 9

Металлист 1925: Сидоренко, Капинус, Ткачук, Вачиберадзе (Чирук 61), Русин, Курило, Бичек (Ткачук 78), Дмитренко, Кравченко (Безуглый 86), Габелок, Жичиков

Александрия: Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков (Шулянский 80), Мирошниченко, Сигеев (Волошин 74), Логинов, Цуриков (Кожушко 61), Бондаренко (Бабогло 46), Михайленко (Мустафаев 61)

Предупреждения: Кравченко 31, Безуглый 87, Жичиков 90+2 - Бондаренко 44

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Металлист 1925 Украинская Премьер-лига

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