Бражко "пушкой" пробил голкипера Колоса, который даже не успел среагировать

В пятницу, 21 апреля, Колос в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги принимает на своем поле Зарю.

По истечении получаса игры луганской команде удалось открыть счет в поединке благодаря эффектному голу в исполнении полузащитника Владимира Бражко.

На 31-й минуте встречи гости разыграли штрафной - Сергей Булеца выкатил мяч под удар Бражко, который мощным выстрелом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

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