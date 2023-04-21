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Бражко "пушкой" пробил голкипера Колоса, который даже не успел среагировать

Заря прекрасным голом открыла счет в матче чемпионата Украины.
Сегодня, 15:58
Владимир Бражко / ФК Заря
Владимир Бражко / ФК Заря

В пятницу, 21 апреля, Колос в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги принимает на своем поле Зарю.

По истечении получаса игры луганской команде удалось открыть счет в поединке благодаря эффектному голу в исполнении полузащитника Владимира Бражко.

На 31-й минуте встречи гости разыграли штрафной - Сергей Булеца выкатил мяч под удар Бражко, который мощным выстрелом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с актуальным расписанием футбольных матчей на сегодня.

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