Setanta Sports объявила о прекращении сотрудничества с УПЛ

Setanta Sports выступила с официальным заявлением о прекращении сотрудничества с украинской Премьер-лигой.

Официальный транслятор части клубов чемпионата Украины доработает до конца сезона, после чего контракт будет завершен.

"В сложное для страны время мы продолжаем поддерживать Украину, болельщиков и наших клиентов, инвестируя в развитие спортивной индустрии.

Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей.

Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытым для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, основанные на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.

Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут удовлетворены соглашением. Как мы отметили, Setanta Sports - это трансляции в 15 странах. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если мы сможем достичь соответствующих договоренностей.

Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что перед началом нынешнего сезона Setanta Sports должна была стать единым официальным транслятором матчей украинской Премьер-лиги, заключив контракт на три года, но позже часть клубов - Динамо, Днепр-1, Заря, Металлист и Рух - вышла из пула.