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Днепр-1 - Колос 2:1: обзор матча и результат игры 19.05.2023

Команда Александра Кучера во втором тайме зажала соперника на его половине поля и все же вырвала важные три очка.
Сегодня, 16:02
Днепр-1 - Колос / УПЛ
Днепр-1 - Колос / УПЛ

В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе Авангард стартовала программа 27-го тура Украинской Премьер-лиги матчем между Днепром-1 и Колосом.

В то время, как номинальные хозяева поля ведут борьбу за чемпионство, гости еще имеют математические шансы побороться за место в еврокубках.

И в первом тайме лучше выглядел именно коллектив из Ковалевки, который вышел вперед благодаря голу в раздевалку от Сергея Мякушко.

Источник: УПЛ

Второй тайм прошел под полнейшим преимуществом днепрян, которые не позволили оппоненту нанести ни одного удара по своим воротам.

При этом они не забыли сравнять счет. У Владимира Танчика не получился хороший удар головой, зато получился голевой пас на Артема Довбика, который с близкого расстояния расстрелял Кирилла Фесюна.

На 80-й минуте поединка судья назначил свободный удар в пределах штрафной гостей, однако удар Александра Пихаленка приняла на себя стенка.

Но Днепр-1 все же вырвал победу. Уже в добавленное время Пихаленок подал с углового, Фесюн ошибся на выхода, а Эдуард Сарапий нанес удар головой. Мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.

В итоге Днепр-1 на данный момент возглавил таблицу УПЛ. Сыграв на один матч больше, подопечные Александра Кучера опережают Шахтер и Зарю на одно и шесть очков соответственно. Колос в свою очередь занимает восьмое место, имея в активе 33 очка.

Статистика матча Днепр-1 - Колос 27-го тура УПЛ

Днепр-1 - Колос 2:1
Голы: Довбик, 57, Сарапий, 90+4. - Мякушко, 45+1.

Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 5 - 2
Атаки: 137 - 90

Днепр-1: Рыбак - Адамюк (Танчик, 56), Сваток, Сарапий, Назаренко (Матаррита, 46) - Рубчинский (Когут, 69), Бланко (Бабенко, 46), Хайнер (Пасич, 74), Пихаленок, Пеглоу - Довбик.

Колос: Фесюн - Золотов, Чоботенко, Черноморец, Емец - Милько, Ориховский, Кравченко, Велетень (Ильин, 62), Мякушко (Болбат, 62) - Безбородько (Попов, 69).

Предупреждения: Матаррита - Мякушко, Емец, Милько, Ильин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Днепр-1 Колос Ковалевка

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