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Александрия - Заря 0:2: обзор матча и результат игры 28.05.2023

Второй участник главного еврокубка Старого Света определится в последнем туре.
Сегодня, 16:59
Александрия - Заря / УПЛ
Александрия - Заря / УПЛ

В воскресенье, 28 мая, на стадионе Ника состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между Александрией и луганской Зарей.

Еще в первом тайме команда Патрика ван Леувена решила все свои вопросы, отгрузив два мяча в ворота своего бывшего голкипера Никиты Шевченко.

На 9-й минуте Назарий Русин классным обводящим ударом в касание с угла штрафной открыл счет встречи, после чего форвард луганчан выступил в роли ассистента, отдав голевую передачу на Сергея Булецу.

Источник: УПЛ

После перерыва хозяева поля немного перехватили инициативу, но это ни к чему не привело.

В итоге Александрия потерпела поражение, которое ставит под угрозу их место в Лиге конференций.

А вот Заря после того, как Шахтер разгромил Днепр-1, догнала днепрян - у обоих клубов по 64 очка за тур до финиша, однако за счет лучшего результата в личных встречах впереди остается команда Александра Кучера (3:0, 1:2). К тому же "мужики", как минимум, гарантировали себе место в Лиге Европы.

В последнем туре "черно-белые" сыграют с Минаем, а Днепр-1 встретится с Кривбассом.

Статистика матча Александрия - Заря 29-го тура УПЛ

Александрия - Заря 0:2
Голы: Русин, 9, Булеца, 24.

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 4 - 4
Атаки: 102 - 85

Александрия: Шевченко - Скорко (Кобзарь, 76), Бабогло, Логинов, Копина - Сигеев, Ковалец, Рыбалка (Мустафаев, 46) - Мирошниченко, Кулаков (Кожушко, 67), Шулянский (Матюшенко, 89).

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко (Смиян, 90+4), Шахов, Русин (Полегенько, 73), Булеца (Погорилый, 74), Мишнев (Хахлев, 64) - Антюх (Дришлюк, 64).

Предупреждения: Мирошниченко, Скорко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Заря Луганск

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