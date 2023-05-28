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Йовичевич – 14-й тренер, выигравший чемпионат Украины

Хорватский специалист присоединился к списку триумфаторов турнира.
Сегодня, 17:27
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк

В рамках 29-го тура УПЛ донецкий Шахтер разгромил Днепр-1 и досрочно стал чемпионом Украины.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич впервые в своей тренерской карьере и в первый же год во главе клуба завоевал чемпионство УПЛ.

Стоит отметить, что Йовичевич стал четырнадцатым тренером за всю историю проведения турнира, который привел свою команду к чемпионству.

Все тренеры-чемпионы Украины:

  • Мирча Луческу - 9 раз
  • Валерий Лобановский - 5
  • Паулу Фонсека - 3
  • Сергей Ребров - 2
  • Алексей Михайличенко - 2
  • Йожеф Сабо - 2
  • Луиш Каштру - 1
  •  Юрий Семин - 1
  • Анатолий Демьяненко - 1
  • Невио Скала - 1
  • Николай Павлов - 1
  • Михаил Фоменко - 1
  • Анатолий Заяев - 1

Напомним, что в параллельном матче луганская Заря обыграла Александрию, благодаря чему она теперь всерьез претендует на то, чтобы обойти Днепр-1 в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк Игор Йовичевич

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