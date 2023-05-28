Йовичевич – 14-й тренер, выигравший чемпионат Украины
Хорватский специалист присоединился к списку триумфаторов турнира.
В рамках 29-го тура УПЛ донецкий Шахтер разгромил Днепр-1 и досрочно стал чемпионом Украины.
Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич впервые в своей тренерской карьере и в первый же год во главе клуба завоевал чемпионство УПЛ.
Стоит отметить, что Йовичевич стал четырнадцатым тренером за всю историю проведения турнира, который привел свою команду к чемпионству.
Все тренеры-чемпионы Украины:
- Мирча Луческу - 9 раз
- Валерий Лобановский - 5
- Паулу Фонсека - 3
- Сергей Ребров - 2
- Алексей Михайличенко - 2
- Йожеф Сабо - 2
- Луиш Каштру - 1
- Юрий Семин - 1
- Анатолий Демьяненко - 1
- Невио Скала - 1
- Николай Павлов - 1
- Михаил Фоменко - 1
- Анатолий Заяев - 1
Напомним, что в параллельном матче луганская Заря обыграла Александрию, благодаря чему она теперь всерьез претендует на то, чтобы обойти Днепр-1 в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.