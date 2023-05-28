Йовичевич – 14-й тренер, выигравший чемпионат Украины

В рамках 29-го тура УПЛ донецкий Шахтер разгромил Днепр-1 и досрочно стал чемпионом Украины.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич впервые в своей тренерской карьере и в первый же год во главе клуба завоевал чемпионство УПЛ.

Стоит отметить, что Йовичевич стал четырнадцатым тренером за всю историю проведения турнира, который привел свою команду к чемпионству.

Все тренеры-чемпионы Украины:

Мирча Луческу - 9 раз

Валерий Лобановский - 5

Паулу Фонсека - 3

Сергей Ребров - 2

Алексей Михайличенко - 2

Йожеф Сабо - 2

Луиш Каштру - 1

Юрий Семин - 1

Анатолий Демьяненко - 1

Невио Скала - 1

Николай Павлов - 1

Михаил Фоменко - 1

Анатолий Заяев - 1

Напомним, что в параллельном матче луганская Заря обыграла Александрию, благодаря чему она теперь всерьез претендует на то, чтобы обойти Днепр-1 в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.