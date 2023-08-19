Верес - Ворскла 1:2: обзор матча и результат игры 19.08.2023

Команда Виктора Скрипника не продемонстрировала выдающийся футбол, но зато заработала первые очки в сезоне.

В субботу, 19 августа, программа четвертого тура Украинской Премьер-лиги продолжилась матчем в Ровно, где на Авангарде встретились местный Верес и Ворскла.

Обе команды очень неудачно начали этот сезон, заработав на двоих всего одно очко. К тому же, полтавчане уже успели вылететь из квалификации Лиги конференций, а потому уже пошли разговоры о потенциальном увольнении Виктора Скрипника. Но в этот день его команде сопутствовал успех.

Все свои голы команды уместили в первые 20 минут встречи.

Сначала Валерий Кучеров принимал поздравления, но не от одноклубников, а от соперников - хавбек Верес отправил мяч в собственные ворота. Затем Владлен Юрченко удвоил преимущество гостей, первым оказавшись на добивании.

И спустя всего несколько минут хозяева отыграли один мяч. Игроки ровненского клуба запрессинговали оппонентов, которые разыгрывали удар от ворот. Павел Исенко допустил ошибку, не сумев выбить мяч и отдав его сопернику - Станислав Шарай с удовольствием воспользовался таким подарком.

Несмотря на преимущество в матче, команда Сергея Лавриненко все никак не могла сравнять счет. А под конец поединка она и вовсе осталась в меньшинстве.

Максим Марусич решил повторить трюк Дениса Попова из матча первого тура, влетев прямой ногой в Исенко. За такой прием арбитр выписал форварду прямую красную карточку.

Вскоре вышедший на замену Николай Гайдучик сумел восстановить паритет, но его гол был отменен из-за офсайда.

В итоге Ворскла одержала дебютную победу в новом сезоне и поднялась из зоны вылета. Верес в свою очередь опустился на 14-ю строчку, имея в активе один балл.

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Статистика матча Верес - Ворскла четвертого тура УПЛ

Верес - Ворскла 1:2

Голы: С. Шарай, 20 - Кучеров, 6 (аг), Юрченко, 18.

Владение мячом: 52% - 28%

Удары: 14 - 6

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 14 - 14

Атаки: 100 - 89

Верес: Паст - Балан (Гакман, 64), Курко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, С. Шарай (Свитюха, 79), Близниченко (Гайдучик, 84), Сикейра (Гагун, 79), В. Шарай - Марусич.

Ворскла: Исенко - Пердута, Сантана (Рамирес, 74), Чеснаков, Бацула - Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Кунья, 83), Челядин (Нестеренко, 67) - Степанюк.

Предупреждения: Шевченко - Челядин, Сантана, Скляр, Нестеренко, Кане.

Удаление: Марусич (прямая красная).

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