Шахтер добыл разгромную победу над Минаем

В рамках шестого тура чемпионата Украины Минай на своем поле принимал Шахтер.

"Горняки" вышли вперед на 37-й минуте - Матвиенко отметился голевым ударом.

В средине второго тайма Шахтер забил еще дважды - Кащу и Судаков реализовали свои моменты.

Минай сумел забить гол престижа, исполнителем которого стал Гуничев.

Финальную точку поставил Вьюнник, который забил на 78-й минуте.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер идет на первом месте, имея 14 очков за шесть игр. Минай располагается на последней строчке с 2 баллами в активе.

Статистика матча чемпионата Украины Минай - Шахтер

Минай - Шахтер 1:4

Голы: Гуничев, 72 - Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 65, Вьюнник, 78

Удары: 5-15

Удары в створ: 1-9

Владение мячом: 44%-56%

Угловые: 2-9