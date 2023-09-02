Шахтер добыл разгромную победу над Минаем
Донецкий клуб закрепился в лидерах УПЛ.
В рамках шестого тура чемпионата Украины Минай на своем поле принимал Шахтер.
"Горняки" вышли вперед на 37-й минуте - Матвиенко отметился голевым ударом.
В средине второго тайма Шахтер забил еще дважды - Кащу и Судаков реализовали свои моменты.
Минай сумел забить гол престижа, исполнителем которого стал Гуничев.
Финальную точку поставил Вьюнник, который забил на 78-й минуте.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер идет на первом месте, имея 14 очков за шесть игр. Минай располагается на последней строчке с 2 баллами в активе.
Статистика матча чемпионата Украины Минай - Шахтер
Минай - Шахтер 1:4
Голы: Гуничев, 72 - Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 65, Вьюнник, 78
Удары: 5-15
Удары в створ: 1-9
Владение мячом: 44%-56%
Угловые: 2-9