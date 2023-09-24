Заря - Днепр-1 0:1: обзор матча и результат игры 24.09.2023

Юрий Максимов одержал дебютную победу во главе днепровского клуба, а у Валерия Кривенцова впереди еще много работы.

В воскресенье, 24 сентября, третий игровой день восьмого тура Украинской Премьер-лиги открывали Заря и Днепр-1.

Вторая и третья команды Украины прошлого сезона очень неудачно начали сезон нынешний. Этот матч они начинали в статусе соседей и аутсайдеров высшего дивизиона.

Практически весь поединок команда Юрия Максимова провела активнее своих оппонентов, создав больше моментов, которых в этот день было достаточно мало. Один из них все же завершился голом.

На 24-й минуте Валентин Рубчинский ворвался в штрафную "черно-белых" (Джордан не выдержал линию офсайда), после чего отдал передачу назад на набегавшего Игоря Когута. Хавбек гостей в касание нанес результативный удар в дальний угол.

После перерыва тон игры вообще не изменился. Днепряне владели преимуществом, иногда отдавая мяч луганчанам.

За 15 минут до конца встречи свое возвращение осуществил Олег Данченко, который в феврале во время тренировки трижды пережил остановку сердца.

Правый фуллбек успел отметиться несколькими опасными подачами, но это был максимум - Заря так и не сумела отыграться, в то время как Днепр-1 не сумел увеличить свое преимущество, чтобы закрыть вопрос о победителе.

Таким образом Днепр-1 завоевал три очка, которые позволили ему подняться на восьмое место - теперь у команды Максимова девять очков после шести сыгранных туров.

Заря же упала на четырнадцатую строчку, имея в активе всего пять баллов.

Статистика матча Заря - Днепр-1 восьмого тура УПЛ

Заря - Днепр-1 0:1

Гол: Когут, 24.

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 4 - 7

Удары в створ: 1 - 3

Фолы: 11 - 18

Атаки: 95 - 122

Заря: Турбаевский - Снурницын, Боль (Данченко, 77), Джордан - Алефиренко, Антюх (Чурко, 77), Яцык, Мишнев (Волошин, 77), Вантух - Нагнойный, Герреро.

Днепр-1: Волынец - Пурита (Мирошниченко, 79), Сваток, Сарапий, Кравец - Бабенко, Рубчинский (Гаджиев, 79), Леднев, Пихаленок (Витиньо, 67), Когут (Пасич, 57) - Гуцуляк.

Предупреждения: Вантух - Кравец, Бабенко, Сарапий.

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