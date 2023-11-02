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Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ 03.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 13:48
Динамо - Шахтер / ФК Динамо Киев
Динамо - Шахтер / ФК Динамо Киев

В пятницу, 3 ноября, состоится классическое противостояние украинского футбола.

В рамках тринадцатого тура Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо встретится с донецким Шахтером.

Оба коллектива переживают не лучшие времена. "Горняки" хоть и набрали больше очков, чем их извечный соперник, но недавно в команде произошла смена тренера.

У киевлян же на данный момент действует трехматчевая серия без побед: два поражения (2:3 от Полесья и 0:1 от Днепра-1) и ничья (1:1 с Колосом).

Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо имени В. Лобановского. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00..

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер

Трансляция матча Украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером будет доступна в этой новости 3 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00.

В Украине данное противостояние будет транслироваться на телеканале 2+2, а также на You-Tube канале FootballHub.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ сезона-2023/24.

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