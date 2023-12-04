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Заря - Рух 0:0: обзор матча и результат игры 04.12.2023

Ни одна из команд не наработала на победу.
Сегодня, 15:05
Заря - Рух / УПЛ
Заря - Рух / УПЛ

В понедельник, 4 декабря, в Ужгороде на стадионе Авангард прошел матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги между Зарей и Рухом.

Львовяне на правах фаворита активнее начали поединок, но под конец тайма луганчане перехватили инициативу. Однако отлично сыграл Дмитрий Ледвий, который совершил несколько хороших сейвов.

После перерыва картина поменялась кардинальным образом. Теперь настала очередь номинальных гостей держать под давлением оборону соперника.

Но и в этом случае атака капитулировала: Александр Сапутин и каркас его ворот спасли команду Юрия Коваля от поражения.

В итоге команды поделили очки: Заря остается в зоне вылета с 11-ю очками в активе, а Рух упустил возможность приблизиться к лидерам чемпионата. Львовский коллектив остается пятым, имея 25 баллов.

Статистика матча Заря - Рух 16-го тура УПЛ

Заря - Рух 0:0

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 13 - 16
Атаки: 95 - 94

Заря: Сапутин - Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль - Кирюханцев, Мишнев, Нагнойный (Азиангбе, 82), Чурко - Антюх (Горбач, 60), Герреро, Алефиренко (Бугай, 82).

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Плюман (Пидгурский, 80), Сапуга, Пастух - Квасница, Карабин (Федор, 70), Рунич (Соломон-Отабор, 69).

Предупреждения: Нагнойный, Герреро - Рунич.

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