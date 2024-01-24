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Полесье аннулировало результаты голосования по новой эмблеме клуба

Среди участников конкурса будет разыгран iPhone 15, а новый логотип будет заказан у "креативного агенства с большим авторитетом в Украине".
Сегодня, 12:45
Полесье / https://polissyafc.com/
Полесье / https://polissyafc.com/

В сентябре 2023 года Полесье объявило о начале конкурса на новую эмблему клуба Украинской Премьер-лиги. Фанаты создали несколько интересных вариантов, за которые можно было проголосовать.

Однако житомирский коллектив на своем официальном сайте сообщил, что результаты конкурса пришлось аннулировать из-за внешнего вмешательства, которое повлияло на голосование.

"Футбольный клуб Полесье благодарит всех болельщиков, кто прислал свою работу, кто участвовал в голосовании, кто был неравнодушен к выбору новой эмблемы нашего клуба. Заметили большой интерес и энтузиазм фанатов к смене эмблемы, как символа еще одного шага в развитии команды".

"Клуб принял решение о открытом конкурсе по смене эмблемы. Целью конкурса было предоставление возможности каждому болельщику присоединиться к открытому соревнованию — посредством изготовления конкурсной работы, выражения своего мнения или отданного голоса за один из вариантов эмблемы.

"Мы получили 128 конкурсных работ, а в голосовании приняли участие 8 тысяч болельщиков.За последние 10 дней конкурса мы заметили резкие изменения в голосовании. Три варианта (старая эмблема и два новых варианта) сравнялись в процентном соотношении голосов, впоследствии резко и поочередно каждая набирала дополнительные голоса. Изменения процентов имели характер неестественного влияния на голосование посторонних лиц".

https://polissyafc.com/
https://polissyafc.com/

"Философия президента ФК Полесье Геннадия Буткевича — это прозрачность и честная игра: как на футбольном поле, так и вне его. К сожалению, последние события в голосовании явно нарушили этот принцип. В связи с вышеупомянутыми причинами президентом клуба принято решение аннулировать результаты конкурса ".

Приз победителю конкурса Sony PlayStation 5 от партнера клуба Favbet будет передан благотворительному фонду BGV Charity Fund, который в свою очередь подарит консоль одному из детских спецучреждений Житомира (о чем будет сообщено отдельно)".

"Среди болельщиков, участвовавших в голосовании за новую эмблему, был разыгран iPhone 15, победитель обязательно получит свой приз от клуба".

"Благодаря конкурсу клуб мог увидеть тенденции в общественном мнении, проанализировать фидбек фанатов и сделать выводы. Клуб использует приобретенные знания и экспертизу от конкурса и закажет изготовление новой эмблемы у креативного агентства с большим авторитетом в Украине".

"Эмблему ФК Полесье должны изготовить именно украинские дизайнеры. Название агентства сообщим отдельно. Хотим засвидетельствовать, что клуб всегда будет стремиться к прозрачности и справедливости, а также, что совместно со своими болельщиками мы будем шаг за шагом развивать ФК Полесье. Слава Украине!".

Ранее стало известно, что игрок, который отличился двумя ассистами в матче Лиги чемпионов против Шахетра, перейдет в мадридский Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины ФК Полесье

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