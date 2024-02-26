Заря - Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ 26.02.2024

В понедельник, 26 февраля, пройдет матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между Зарей и Ворсклой.

В первом круге победу со счетом 2:1 завоевали "черно-белые", для которых та победа в третьем туре стала первой в сезоне. Это произошло еще при Ненаде Лалатовиче, первом из трех тренеров команды в этой кампании.

Стоит отметить, что будущая встреча станет дебютной для Сергея Долганского во главе полтавчан. Легендарный голкипер "зелено-белых" сменил на посту главного тренера Виктора Скрипника, который во время зимнего перерыва ушел в харьковский Металлист 1925.

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Обе команды разочаровывают своими выступлениями. И если Ворскла идет восьмой (23 очка), то у Зари все куда хуже - 14-е место (12 очков).

Матч Зари и Ворсклы будет сыгран в Житомире на стадионе Центральный. Стартовый свисток поединка прозвучит в 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Ворскла

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Ворсклой будет доступна в этой новости 26 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем чемпионата Украины сезона-2023/24 и результатами всех проведенных матчей.

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